​Азербайджанцы Грузии отмечают праздник Рамазан - ФОТО

Проживающие в Грузии азербайджанцы отмечают праздник Рамазан.

Как сообщает грузинское бюро Report, в тбилисской Джума-мечети совершена праздничная молитва.

Председатель Управления мусульман Грузии Гаджи Рамин Игидов поздравил мусульман с праздником Рамазан.

Председатель Управления пожелал мира и благополучия Грузии, достатка и процветания мусульманам.

Праздничные молитвы также были совершены в мечетях Марнеульского района, где компактно проживают азербайджанцы.

Отметим, что праздник Рамазан в Грузии отмечается со вчерашнего дня.