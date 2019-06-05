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Азербайджанцы Грузии отмечают праздник Рамазан - ФОТО

​Азербайджанцы Грузии отмечают праздник Рамазан - ФОТО

Проживающие в Грузии азербайджанцы отмечают праздник Рамазан.

Как сообщает грузинское бюро Report, в тбилисской Джума-мечети совершена праздничная молитва.

Председатель Управления мусульман Грузии Гаджи Рамин Игидов поздравил мусульман с праздником Рамазан.

Председатель Управления пожелал мира и благополучия Грузии, достатка и процветания мусульманам.

Праздничные молитвы также были совершены в мечетях Марнеульского района, где компактно проживают азербайджанцы.

Отметим, что праздник Рамазан в Грузии отмечается со вчерашнего дня.

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