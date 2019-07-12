Азербайджанцы-депутаты парламента Грузии не выступали на заседаниях в прошлом году

Организация "Международная прозрачность – Грузия" представила отчет об оценке деятельности парламента Грузии в 2018 году.

Как сообщает грузинское бюро Report, в документе, охватывающем период деятельности законодательного органа с 1 января по 31 декабря 2018 года, также была оценена активность 4-х азербайджанских депутатов.

В прошлом году члены парламента по уважительным причинам не принимали участие в заседаниях парламента 1430 раз.

Также приведен список депутатов, не воспользовавшихся правом выступления в парламенте в отчетный период. Среди них азербайджанцы-депутаты парламента Грузии Руслан Гаджиев, Махир Дарзиев, Савалан Мирзоев и Азер Сулейманов.

В списке среди пропустивших по уважительным причинам пленарные заседания парламента второе место занимает Азер Сулейманов от партии "Единого национального движения".

Единственным азербайджанским депутатом, выступившим с инициативами по законопроектам законодательного органа в прошлом году, был С.Мирзоев.