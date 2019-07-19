​Азербайджан втрое сократил импорт медикаментов из Грузии

В январе-июне этого года Азербайджан импортировал 401,3 тонны медикаментов из Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в предварительном отчете Управления национальной статистики Грузии.

Общая стоимость импортируемых лекарственных средств составила 15 млн 363,7 тыс. долларов.

В годовом сравнении импорт лекарственных средств в Азербайджан из соседней страны в денежном выражении сократился на 1 млн 412,5 тыс. долларов, объем уменьшился на 806,9 тонн или в 3 раза.

За аналогичный период прошлого года Азербайджан импортировал из Грузии 1 208,2 тонн медикаментов общей стоимостью 16 млн 776, 2 тыс. долларов.