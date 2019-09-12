Азербайджан примет участие в форуме породнённых городов стран прикаспийского региона в Астрахани

Азербайджан примет участие в Международном форуме "Перспективы развития сотрудничества между породненными городами стран Прикаспийского региона", который пройдет 28-29 сентября в Астрахани, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Сам форум проводится Россотрудничеством при поддержке Астраханского государственного университета.

Программа форума предусматривает тематические модули и секции по актуальным культурно-гуманитарным вопросам международного муниципального сотрудничества, а основной целью встречи городов-побратимов прикаспийских государств является создание условий для открытого диалога представителей муниципальных администраций, бизнеса, науки, экспертного сообщества.

В форуме примут участие видные российские эксперты, представители научного сообщества, общественных организаций, отечественные и зарубежные представители администраций породнённых городов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, представители федеральных министерств и ведомств, а также органов власти субъектов Российской Федерации.