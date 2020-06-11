Эксперт: Азербайджан и Грузия могут сотрудничать в сфере альтернативной энергетики

Одним из основных направлений государственной стратегии в области электроэнергетики в Грузии является полное освоение и использование возобновляемых альтернативных источников энергии. Наличие ветряных и солнечных ресурсов, которыми богата страна, создает обширные возможности для развития возобновляемых источников энергии. Развивая эту сферу, соседняя Грузия нацелена на укрепление энергобезопасности. Высокая стоимость применения альтернативной энергии по сравнению с традиционными энергоисточниками и охрана окружающей среды являются основными вызовами, стоящими перед данным сектором.

Профессор Технического университета Грузии, эксперт в области энергетики Гия Арабидзе заявил грузинскому бюро Report о неэффективности использования альтернативных энергоисточников с экономической точки зрения: "Стоимость солнечной и ветряной энергии обходится дороже по сравнению с электроэнергией, вырабатываемой гидроэлектростанциями. Особую значимость в освоении возобновляемых источников энергии представляет не столько экономическая эффективность, сколько вопрос охраны окружающей среды".

Эксперт по вопросам энергетики Гия Арабидзе: "Азербайджан по сравнению с Грузией более солнечная страна. В обеих странах довольно много дней, когда господствует ветреная погода".

По словам эксперта, в Грузии не производится большой объем биотоплива и его использование незначительно. Г.Арабидзе отметил, что в соответствии с энергетической стратегией правительства, до 2025 года в Грузии должны быть введены в эксплуатацию солнечные и ветряные электростанции мощностью 400 мегаватт: "Эта мощность довольно хороша для создания перспектив сотрудничества с другими странами. В Азербайджане по сравнению с Грузией больше солнечных дней. В обеих странах много дней, когда господствует ветреная погода. Есть возможности для грузино-азербайджанского сотрудничества в сфере выработки этих видов альтернативной энергии".

Эксперт отметил, что солнечная энергия пригодна для получения не только электро-, но и тепловой энергии: "Тепловая энергия используется в сфере обеспечения горячей водой. Эту энергию можно получить посредством солнечных коллекторов. В Грузии подобное оборудование не производится. На мировых рынках чаще всего продаются коллекторы китайского производства, но они отнюдь не высокого качества".

Г.Арабидзе уверен в возможности создания совместных грузино-азербайджанских предприятий по производству солнечных коллекторов: "Производимое оборудование может поставляться не только на внутренний, но и на внешние рынки. Спрос на подобные устройства на мировых рынках довольно высок".

Эксперт отметил, что у Грузии имеется опыт создания предприятия в сфере альтернативной энергии на основе иностранных инвестиций: "В минувшем году немецкая компания запустила в Кутаиси завод по производству солнечных панелей. Производимые устройства экспортируются в Германию и другие страны".