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Азербайджану разрешено торговать на российском валютном рынке

Азербайджану разрешено торговать на российском валютном рынке Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов.
В регионе
24 сентября 2023 г. 17:24
Азербайджану разрешено торговать на российском валютном рынке

Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов.

Как передает Report, распоряжение об утверждении перечня таких государств подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В список вошло более 30 стран.

Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика.

Постановление подготовлено для реализации новых норм Федерального закона "Об организованных торгах", принятых в июле 2023 года. Эти нормы направлены на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчёты в национальной валюте.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana Rusiya valyuta bazarında ticarət etməyə icazə verilib

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