Азербайджанскому военному заменили в Ереване приговор на пожизненное заключение

Азербайджанскому военнослужащем Гусейну Ахундову, обвиняемому по сфабрикованному делу - убийстве охранника Зангезурского медно-молибденового комбината и осужденному на 20 лет лишения свободы, приговор ужесточен и заменен на пожизненное заключение.

Азербайджанскому военнослужащем Гусейну Ахундову, обвиняемому по сфабрикованному делу - убийстве охранника Зангезурского медно-молибденового комбината и осужденному на 20 лет лишения свободы, приговор ужесточен и заменен на пожизненное заключение.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Апелляционный уголовный суд Армении удовлетворил жалобу правопреемников охранника предприятия Айрапета Меликсетяна.

Минобороны Азербайджана 10 апреля заявило, что военнослужащие азербайджанской армии Агшин Бабиров (2004 г.р.) и Гусейн Ахундов (2003 г.р.) пропали из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией.