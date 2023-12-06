О нас

Азербайджанскому военному заменили в Ереване приговор на пожизненное заключение

Азербайджанскому военному заменили в Ереване приговор на пожизненное заключение Азербайджанскому военнослужащем Гусейну Ахундову, обвиняемому по сфабрикованному делу - убийстве охранника Зангезурского медно-молибденового комбината и осужденному на 20 лет лишения свободы, приговор ужесточен и заменен на пожизненное заключение.
В регионе
6 декабря 2023 г. 13:40
Азербайджанскому военному заменили в Ереване приговор на пожизненное заключение

Азербайджанскому военнослужащем Гусейну Ахундову, обвиняемому по сфабрикованному делу - убийстве охранника Зангезурского медно-молибденового комбината и осужденному на 20 лет лишения свободы, приговор ужесточен и заменен на пожизненное заключение.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Апелляционный уголовный суд Армении удовлетворил жалобу правопреемников охранника предприятия Айрапета Меликсетяна.

Минобороны Азербайджана 10 апреля заявило, что военнослужащие азербайджанской армии Агшин Бабиров (2004 г.р.) и Гусейн Ахундов (2003 г.р.) пропали из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani servicemen has his sentence replaced with life imprisonment in Yerevan

Самое важное

Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
6 декабря 2023 г. 14:48
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
6 декабря 2023 г. 12:17
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
6 декабря 2023 г. 11:59
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
6 декабря 2023 г. 11:37
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
6 декабря 2023 г. 11:28
Президент Азербайджана принимает участие в международном форуме по возвращению в Карабах
ФотоПрезидент Азербайджана принимает участие в международном форуме по возвращению в Карабах
6 декабря 2023 г. 10:10
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
5 декабря 2023 г. 13:27
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
5 декабря 2023 г. 13:13
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi