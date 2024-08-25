Азербайджанский самолет-амфибия продолжает участвовать в тушении пожаров в Турции

Самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленный в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами, продолжает

Самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленный в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами, продолжает участвовать в операциях по тушению очагов возгорания.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

По информации, за минувшие сутки самолет участвовал в тушении лесных пожаров в направлении Ушак-Эшме.

В настоящее время меры по борьбе с пожаром продолжаются.