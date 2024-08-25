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Азербайджанский самолет-амфибия продолжает участвовать в тушении пожаров в Турции

Азербайджанский самолет-амфибия продолжает участвовать в тушении пожаров в Турции Самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленный в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами, продолжает
В регионе
25 августа 2024 г. 10:41
Азербайджанский самолет-амфибия продолжает участвовать в тушении пожаров в Турции

Самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленный в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами, продолжает участвовать в операциях по тушению очагов возгорания.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

По информации, за минувшие сутки самолет участвовал в тушении лесных пожаров в направлении Ушак-Эшме.

В настоящее время меры по борьбе с пожаром продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın təyyarəsi Türkiyədə yanğınlarla mübarizə tədbirlərini davam etdirir

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