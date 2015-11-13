Азербайджанский предприниматель продал земельный участок в Петербурге, чтобы расплатиться с долгами

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Группа компаний "Петровский строитель" азербайджанского предпринимателя Вагифа Мамишева продала участок площадью 1,4 га в Санкт-Петербурге компании Setl Group, чтобы расплатиться по кредитам, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

Отмечается, что сделка состоялась летом. Ее сумма не называется.

По информации издания, общая сумма долгов по кредитам группы компаний азербайджанского предпринимателя составляет 61 млн. долларов США. По оценкам экспертов, Мамишев мог выручить c продажи не более 10 млн. долларов США.