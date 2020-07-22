Азербайджанский подросток утонул в Тбилисском море

Азербайджанский подросток утонул в Тбилисском море

16 11 Установлено, что одним из двух подростков, утонувших вчера в водохранилище, именуемым Тбилисское море, был азербайджанцем. Как передает грузинское бюро Report, это ученик 10-го класса тбилисской общественной школы №96 Амит Гаджиев. Руководство

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Установлено, что одним из двух подростков, утонувших накануне в водохранилище, именуемым "Тбилисское море", был азербайджанцем. Как передает грузинское бюро Report, это ученик 10-го класса тбилисской общественной школы №96 Амит Гаджиев. Руководство школы выразило близким подростка соболезнования в связи с его кончиной. Вчера вечером в Службу управления чрезвычайными ситуациями Грузии поступила информация о пропаже двух подростков в водном бассейне. К поисково-спасательным работам были привлечены четыре дайвера. Подпишитесь на наш Telegram канал









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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı yeniyetmə Tbilisi dənizində boğulub

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