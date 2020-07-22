Азербайджанский подросток утонул в Тбилисском море

Установлено, что одним из двух подростков, утонувших накануне в водохранилище, именуемым "Тбилисское море", был азербайджанцем.
Как передает грузинское бюро Report, это ученик 10-го класса тбилисской общественной школы №96 Амит Гаджиев.
Руководство школы выразило близким подростка соболезнования в связи с его кончиной.
Вчера вечером в Службу управления чрезвычайными ситуациями Грузии поступила информация о пропаже двух подростков в водном бассейне. К поисково-спасательным работам были привлечены четыре дайвера.