Азербайджанский дипломат о великой личности Туркменистана

К своей дипломатической деятельности В.Султан-заде приступил ещё с 60-х годов прошлого века. Он работал в таких странах, как Иран, Турция, Афганистан, а последним местом работы дипломата стал Туркменистан, где более 10-ти лет он занимал должность сначала

К своей дипломатической деятельности В.Султан-заде приступил ещё с 60-х годов прошлого века. Он работал в таких странах, как Иран, Турция, Афганистан, а последним местом работы дипломата стал Туркменистан, где более 10-ти лет он занимал должность сначала советника, а затем Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики.

Уважаемый Вахдат-муаллим, рады снова видеть Вас. На протяжении 10 лет Вы представляли интересы нашей страны в Туркменистане, служили мостом между государствами, притворяли в жизнь проекты на благо обеих стран. Туркменистан, будучи братской страной для Азербайджана, всегда находится в поле нашего зрения и изучения. И вот, сегодня, в день рождения Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова мы бы хотели, чтобы вы поведали нашим читателям об этом человеке.

Здравствуйте!

Ну, на сколько много я бы ни сказал, это все равно не сможет в полной мере отобразить действительность об этой поистине великой для Туркменистана личности.

Я приступил к своим обязанностям в 2006 году в должности советника в посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане. Начало моей деятельности практически попало на время вступления на должность Президента Гурбангулы Бердымухамедова. Первое впечатление об увиденном в стране во время прихода к власти Гурбангулы Бердымухамедова было более чем позитивным. Вскоре по ходу времени я стал замечать с какой скоростью непрерывно прогрессирует Туркменистан под руководством его несменного лидера. Богатый опыт государственного деятеля и талант руководителя принесли Президенту Туркменистана заслуженный авторитет и уважение в Туркменистане и далеко за его пределами.

Гурбангулы Бердымухамедов, или как его принято называть «Аркадаг», является не просто блестящим политиком и главой государства, думающем о своей стране и народе, но и имеет не менее состоявшуюся творческую сторону. Аркадаг является автором целого ряда книг и научных работ, коих уже более 50. К слову, книгу «Внук, воплощающий мечту деда», выпущенную в 2010 году, мне посчастливилось перевести на азербайджанский язык. Презентация книги прошла в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана. Организаторами встречи выступили Посольство Азербайджанской Республики в Туркменистане и Министерство иностранных дел Туркменистана. Думаю, что это событие стало ярким символом неизменной приверженности наших стран отношениям дружбы, братства и добрососедства, основанным на взаимном уважении друг к другу, равноправии и едином стремлении к прогрессу.

Говоря о профессионализме господина Президента, достаточно взять во внимание как минимум события последних лет. Например, в августе 2018 года состоялось подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей основы многостороннего взаимодействия и началом нового этапа сотрудничества на Каспии, в том числе, в энергетической сфере. Это является основным документом для сотрудничества во всех направлениях на Каспии.

Как я считаю, основой этого подписания стал визит 8 августа 2017 года Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан, где два Президента подписали документ «Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном».

Можно проследить резкий рост во взаимоотношениях Азербайджана и Туркменистана после этого.

22 Ноября 2018 года состоялся официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан. Главы государств Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов подписали «Совместное заявление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова». Главы государств поддержали создание туркмено-азербайджанской Совместной Комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики для оперативного решения вопросов транспортировки транзитных, а также экспортно-импортных грузов Туркменистана и Азербайджанской Республики. 10 октября 2019 года состоялся рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама в Туркменистан для участия в заседании Совета глав государств СНГ. В ходе рабочего визита состоялась тет-а-тет встречаПрезидентов двух стран.

25 октября 2019 года в Баку состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В ходе рабочего визита состоялась тет-а-тет встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

И все эти действия пришли к логическому завершению 21 января 2021 года, когда произошло подписание Меморандума о совместном развитии углеводородного месторождения «Достлуг» («Дружба») в Каспийском море.

Отдельной темы общения достойна работа Президента с международными организациями и институтами. Относительно недавно 10 июня 2021 года в Конференц-зале Дома ООН в Ашхабаде прошло торжественное мероприятие, посвящённое началу деятельности в Туркменистане представительства Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS). Усилиями Аркадага ежегодно проводятся международные форумы, страна участвует в мероприятиях глобального масштаба, организованных ООН, Евросоюзом, ОБСЕ, Советом Европы, СНГ, Стран членов движения неприсоединения и др.

Колоссальная работа, проведенная им в организации стабильной и безопасной обстановки в регионе, а общение и консультации с соседними странами привносят в регион только позитивную атмосферу.

Понимая важность взаимовыгодных экономических и инфраструктурных сотрудничеств, господин Бердымухамедов уделяет немалое внимание развитию логистики в стране и регионе (Например, была сделана полная реконструкция Порта Туркменбаши) и сектора углеводородов (проект газопровода ТАПИ).

Одним словом, Президент Гурбангулы Бердымухамедов – великая личность не только для Туркменистана, но и для мира.

И я горд, что период моей службы попал на время правления столь великого, гуманного, профессионального главы государства. В 2009 году Президент Бердымухамедов лично наградил меня, на тот момент занимающего должность советника в посольстве, государственной наградой Туркменистана «за вклад в развитие братских отношений» - медалью «Ватана болан сойгуси учин» («За любовь к Отечеству»). Таким образом, можно считать данное действие первым посылом, обозначившим на тот момент братское отношение главы государства к Азербайджану. С того дня и всегда этот почетный момент моей жизни будет в моей памяти.

Я заядлый читатель новостей о Туркменистане. В начале этого года меня очень обрадовала новость о присуждении должности вице-премьер-министра Туркменистана Сердару Бердымухамедову. Сердар Гурбангулыевич очень образованный, интеллигентный, а самое главное «простой» человек, который, не кичась своим статусом может запросто приехать в какое-нибудь кафе Ашхабада чтобы позавтракать или пообщаться с людьми, как это было еще во время моей службы в Туркменистане. Очень рад его успехам и надеюсь, что копилка его достижений будет пополняться в геометрической прогрессии.

В завершении своих слов хочу лично обратиться к Его превосходительству Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову с поздравлением.

Уважаемый господин Президент, Аркадаг!

Я хорошо знаю и уважаю Вас, как выдающегося государственного деятеля и политика мирового масштаба, посвятившего всю свою жизнь всестороннему развитию независимого и нейтрального Туркменистана. Огромные достижения Туркменистана во всех сферах непосредственно связаны с Вашей мудрой и эффективной политикой.

Хотел бы отдельно подчеркнуть, что я всегда с удовлетворением вспоминаю наши искренние беседы.

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, неиссякаемых сил и энергии, а братскому народу Туркменистана – мира, добра и процветания!

Реакция Report также присоединяется к поздравлениям и желает Президенту Туркменистана долгих лет, здоровья и благополучия!