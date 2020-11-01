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Азербайджанский депутат: Выборы в Грузии организованы на высочайшем уровне

Азербайджанский депутат: Выборы в Грузии организованы на высочайшем уровне Проведенные в Грузии парламентские выборы можно оценить как свободные и справедливые
В регионе
1 ноября 2020 г. 13:39
Азербайджанский депутат: Выборы в Грузии организованы на высочайшем уровне

"Проведенные в Грузии парламентские выборы можно оценить как свободные и справедливые".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской ассамблее ГУАМ, наблюдатель Эльнур Аллахвердиев.

По словам депутата, выборы прошли в полном соответствии со стандартами ОБСЕ, Совета Европы, а также национальным законодательством, процедурами и правилами Центральной избирательной комиссии Грузии.

Депутат отметил, что наблюдатели ГУАМ не столкнулись с серьезными нарушениями в процессе голосования: "На избирательных участках были созданы все условия для свободного волеизъявления избирателей".

Другой депутат, руководитель азербайджано-грузинской межпарламентской рабочей группы Арзу Нагиев, наблюдавший за ходом голосования, сказал, что выборы были организованы на самом высоком уровне.

Арзу Нагиев отметил, что азербайджанские парламентарии посетили избирательные участки в разных городах, и никаких инцидентов в ходе наблюдения зафиксировано не было.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputatlar: Gürcüstanda parlament seçkiləri baş tutub

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