Азербайджанских заключенных в Грузии поздравили с праздником Новруз

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Руководитель пенитенциарного департамента Министерства исполнения наказания и пробации Звиад Миханашвили поздравил азербайджанских осужденных с праздником Новруз байрамы в одном из исправительных учреждений.

По информации Report, Звиад Миханашвили передал осужденным подарки от имени посла Азербайджана в Грузии Азера Гусейна.

"Новруз-Байрам ассоциируется с приходом Нового года и весны. Хочу поздравить всех в Грузии с новруз-байрамом, и убедить в том, что Министерство исполнения наказания и пробации будет содействовать тому, чтобы такие праздники в пенитенциарном учреждении отмечали надлежащим образом",- заявил Звиад Миханашвили.

По заявлению министра, гражданам Азербайджана, так же как и всем мусульманам и осужденным других вероисповеданий, находящимся в пенитенциарных учреждениях Грузии, без ограничения дается возможность отмечать праздники и участвовать в религиозных ритуалах.