Азербайджанские знатоки выиграли в Батуми чемпионат по интеллектуальным играм

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В Батуми состоялся пятый чемпионат по интеллектуальным играм на Открытый Кубок Черного Моря.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, команда из Баку "Слон в удаве" стала безоговорочным фаворитом состоявшегося в курортном городе Батуми пятого международного чемпионата по интеллектуальным играм на Открытый Кубок Черного Моря и завоевала главный приз соревнования. Второе место заняла команда "Georgiа" (сборная знатоков Грузии).

Обе команды, кроме наград соревнования, также получили путевки на чемпионат мира по игре "Что? Где? Когда?", который пройдет в Астане в ноябре этого года.

На уже 18-м по счету Батумском международном фестивале по интеллектуальным играм принимали участие 35 команд из 12 стран - Грузии, России, Украины, Беларуси, Азербайджана, Армении, Германии, Израиля, Латвии, Молдовы, Чехии и Эстонии.