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Азербайджанские волонтеры установили палатки для детей в Малатье

Азербайджанские волонтеры установили палатки для детей в Малатье Азербайджанские волонтеры, отправившиеся в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения в Турции, вчера оказали помощь пострадавшим жителям в Кахраманмараше, Хатае, Адыямане и Малатье.
В регионе
23 февраля 2023 г. 10:38
Азербайджанские волонтеры установили палатки для детей в Малатье

Азербайджанские волонтеры, отправившиеся в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения в Турции, вчера оказали помощь пострадавшим жителям в Кахраманмараше, Хатае, Адыямане и Малатье.

Как сообщает Report, на протяжении 10 дней азербайджанские волонтеры оказывают услуги тысячам пострадавших в палаточных городках в зоне стихийного бедствия, а также сотням детей.

Накануне в Малатье были установлены палатки, в которых заработал центр поддержки матери и ребенка. Азербайджанскими волонтерами оказываются услуги по уходу и психологической поддержке сотням детей, чтобы свести к минимуму потрясения, перенесенные детьми во время стихийного бедствия, организуются различные игры с целью эффективной организации досуга детей. В одном из детских центров впервые были созданы условия для показа детям фильмов и мультфильмов.

Молодые волонтеры регулярно выполняют работу по приему, сортировке, распределению продуктов питания, одежды, медикаментов и другой помощи, раздают пострадавшим воду и горячие напитки, доставляют помощь в различные кварталы. Волонтеры также посетили десятки сел и приняли активное участие в осуществлении гуманитарной деятельности. Они также оказывают психологическую поддержку сотням детей, чтобы помочь им пережить полученные травмы.

Накануне очередная группа азербайджанских волонтеров направилась в зону землетрясения в братской Турции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan könüllüləri Malatyada uşaqlar üçün çadırlar qurub

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