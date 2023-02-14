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Азербайджанские волонтеры продолжают помогать пострадавшим в результате землетрясения в Турции

Азербайджанские волонтеры продолжают помогать пострадавшим в результате землетрясения в Турции Азербайджанские волонтеры активно помогают людям, пострадавшим в результате землетрясения в Кахраманмараше.
В регионе
14 февраля 2023 г. 12:32
Азербайджанские волонтеры продолжают помогать пострадавшим в результате землетрясения в Турции

Азербайджанские волонтеры активно помогают людям, пострадавшим в результате землетрясения в Кахраманмараше.

Как сообщили Report в Фонде молодежи Азербайджана, в центре Кахраманмараша завершена установка палаточного штаба азербайджанских волонтеров.

Кроме того, добровольцы участвуют в сортировке, упаковке и раздаче еды в различных частях города, а волонтеры с медицинским образованием помогают в полевых аптеках Фонда молодежи Турции.

В последующие дни волонтеры развернут две палатки для раздачи гигиенических принадлежностей и оказания психологической помощи детям в лагере Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), где размещены 10 тыс. пострадавших от землетрясения.

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