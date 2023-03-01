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Азербайджанские волонтеры продолжают оказывать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Азербайджанские волонтеры продолжают оказывать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции Азербайджанские волонтеры продолжают оказывать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
В регионе
1 марта 2023 г. 11:07
Азербайджанские волонтеры продолжают оказывать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Азербайджанские волонтеры продолжают оказывать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в Фонде молодежи Азербайджана.

Азербайджанские волонтеры активно участвуют в доставке гуманитарной помощи местным жителям. Они регулярно раздают еду, одежду, лекарства, средства гигиены и прочие товары первой необходимости семьям, проживающим в палаточных городках.

В то же время совместно с турецкими волонтерами они заботятся о детях, которые вот уже три недели проживают в палаточных городках в Кахраманмараше, Хатае, Адыямане и Малатье, проводят для них различные развлекательно-познавательные мероприятия, обеспечивают эффективную организацию досуга.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan könüllüləri zəlzələ bölgəsindəki zərərçəkən ailələrin və uşaqların qayğısına qalır

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