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Азербайджанские волонтеры оказывают медпомощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Азербайджанские волонтеры оказывают медпомощь пострадавшим от землетрясения в Турции В рамках масштабной кампании помощи со стороны Азербайджанского государства и народа жертвам землетрясения в Турции, азербайджанские волонтеры оказывают различные услуги местному населению.
В регионе
15 февраля 2023 г. 16:16
Азербайджанские волонтеры оказывают медпомощь пострадавшим от землетрясения в Турции

В рамках масштабной кампании помощи со стороны Азербайджанского государства и народа жертвам землетрясения в Турции, азербайджанские волонтеры оказывают различные услуги местному населению.

Об этом Report сообщили в Молодежном фонде Азербайджана.

Волонтеры каждый день организовывают раздачу еды, помощи и лекарств в четырех разных пунктах, а также помогают с очисткой территории от отходов и т.д.

Кроме того, на территории, где работают волонтеры, установлены четыре палатки различного назначения. Также был установлен раздаточный пункт, где местным жителям раздают воду, чай, еду и дровяные печи, привезенные из Азербайджана.

Волонтеры также приняли участие в установке палаток турецкого агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) в различных районах города. Представители министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана посетили лагерь наших волонтеров, на месте ознакомились с жилыми и служебными помещениями, а также с продовольственными и лекарственными запасами волонтеров.

За прошедший день наши волонтеры оказали услуги жителям четырех сел, пострадавших от землетрясения. Также наши волонтеры с медицинским образованием оказали медицинскую помощь более чем 10 местным жителям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan könüllüləri zəlzələ bölgəsində 10-dan çox sakinə tibbi xidmət göstərib

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