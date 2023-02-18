Азербайджанские волонтеры оказали в Адыямане поддержку пострадавшим от землетрясения детям

Волонтеры из Азербайджана оказывают поддержку детям, пострадавшим в результате землетрясения в Турции.

Волонтеры из Азербайджана оказывают поддержку детям, пострадавшим в результате землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в Молодежном фонде Азербайджана.

Минувшим днем молодые волонтеры осуществляли разгрузку и распределение продовольствия, одежды, медикаментов и другой помощи в различных районах Кахраманмараша. Утром волонтеры раздавали горячие напитки жителям, доставляли помощь в различные кварталы, а также села.

Также ими были установлены дополнительные палатки для проживания пострадавших от землетрясения жителей.

В установленных азербайджанскими волонтерами трех палатках, используемых в качестве детских садов, для пострадавших детей проводятся различные игры, оказываются услуги.

В Адыямане волонтерами установлены две палатки, которые будут функционировать как "Центр матери и ребенка", еще одна палатка предназначена исключительно для оказания психологической поддержки женщинам.

Отметим, что член правления Партии справедливости и развития Эмрулла Гюр и депутат Явуз Эргюн посетили лагерь азербайджанских волонтеров и выразили им благодарность.