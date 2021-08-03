Азербайджанские вертолеты задействованы в тушении лесных пожаров в Турции

С целью тушения лесных пожаров в Турции и недопущения их масштабного распространения пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в настоящее время пытаются предотвратить распространение пожара с помощью вертолетов.

С целью тушения лесных пожаров в Турции и недопущения их масштабного распространения, пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в настоящее время пытаются предотвратить распространение пожара с помощью вертолетов.

Как передает Report, в подготовленном турецким телеканалом Haber Global репортаже рассказывается о работе азербайджанского вертолета, направленного на помощь для тушения пожара в соседней стране.

В репортаже говорится о том, что лесные пожары в Турции все еще продолжаются, и подчеркивается важность вмешательства с воздуха. Было отмечено, что более 50 вертолетов пытаются потушить пожары.

На кадрах видно, как вертолеты берут запасы воды из любых источников и направляются в районы пожаров.