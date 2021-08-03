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Азербайджанские вертолеты задействованы в тушении лесных пожаров в Турции

Азербайджанские вертолеты задействованы в тушении лесных пожаров в Турции С целью тушения лесных пожаров в Турции и недопущения их масштабного распространения пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в настоящее время пытаются предотвратить распространение пожара с помощью вертолетов.
В регионе
3 августа 2021 г. 16:30
Азербайджанские вертолеты задействованы в тушении лесных пожаров в Турции
Courtesy İmage
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С целью тушения лесных пожаров в Турции и недопущения их масштабного распространения, пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в настоящее время пытаются предотвратить распространение пожара с помощью вертолетов.

Как передает Report, в подготовленном турецким телеканалом Haber Global репортаже рассказывается о работе азербайджанского вертолета, направленного на помощь для тушения пожара в соседней стране.

В репортаже говорится о том, что лесные пожары в Турции все еще продолжаются, и подчеркивается важность вмешательства с воздуха. Было отмечено, что более 50 вертолетов пытаются потушить пожары.

На кадрах видно, как вертолеты берут запасы воды из любых источников и направляются в районы пожаров.

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Версия на английском языке Azerbaijani helicopters actively involved against Turkey forest fires
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan helikopterləri Türkiyədəki meşə yanğınlarının söndürülməsində fəal iştirak edir

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