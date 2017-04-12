Азербайджанские ученые примут участие в международной конференции о тюркской культуре в Казани

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Казани 13 апреля состоится пленарное заседание I Международной научной конференции "Традиционная культура тюркских народов в изменяющемся мире", сообщает Report со ссылкой на "Татар-Информ".

Основная цель конференции – активизировать ученых-гуманитариев на решение проблем языка, фольклора, этнографии, истории, социокультурного и социально-политического развития тюркоязычных народов в контексте духовно-культурной консолидации.

В работе конференции примут участие ученые ряда научных центров, преподаватели вузов, руководители культурных центров, представители Турции, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, а также регионов России - Чувашии, Башкортостана, Саха (Якутия), Карачаево-Черкесии, Алтая, Дагестана, Кабардино-Балкарии.