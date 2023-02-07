Азербайджанские студенты будут эвакуированы из Кахраманмараша

"Проводятся подготовительные работы по эвакуации азербайджанских студентов и других граждан Азербайджана из района землетрясения в Кахраманмараше".

"Проводятся подготовительные работы по эвакуации азербайджанских студентов и других граждан Азербайджана из района землетрясения в Кахраманмараше".

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил азербайджанский преподаватель Университета Сютчю Имам в Кахраманмараше Хамран Амирли.

По его словам, во дворе университета собралось 25 студентов. Есть сообщения о более чем 50 студентов в городе. В целом в Турции обучается около 27 тысяч граждан Азербайджана.

Отметим, что вчера утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 2 921 человек, 15 834 получили ранения.