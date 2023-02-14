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Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека из-под завалов в Турции

Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека из-под завалов в Турции Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека и извлекли 613 тел из-под завалов в Турции.
В регионе
14 февраля 2023 г. 10:12
Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека из-под завалов в Турции

Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека и извлекли тела 655 человек из-под завалов в Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Находящиеся в Турции по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева силы быстрого реагирования МЧС непрерывно проводят поисково-спасательные работы по ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в братской стране.

В ходе поисково-спасательной операции в городе Кахраманмараш сотрудники МЧС вызволили из-под завалов 51 человека и извлекли тела 655 человек.

В поисково-спасательных работах задействованы техника и специально обученные собаки.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani rescuers save 51 people from rubble in Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xilasediciləri Türkiyədə dağıntılar altından 51 nəfəri sağ, 655 nəfərin cəsədini çıxarıb

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