Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека из-под завалов в Турции

Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека и извлекли 613 тел из-под завалов в Турции.

Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека и извлекли тела 655 человек из-под завалов в Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Находящиеся в Турции по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева силы быстрого реагирования МЧС непрерывно проводят поисково-спасательные работы по ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в братской стране.

В ходе поисково-спасательной операции в городе Кахраманмараш сотрудники МЧС вызволили из-под завалов 51 человека и извлекли тела 655 человек.

В поисково-спасательных работах задействованы техника и специально обученные собаки.