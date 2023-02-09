Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тело пожилой женщины

Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, находящаяся в братской стране в связи с землетрясением, во время поисково-спасательных операций в городе Кахраманмараше, извлекла тело еще одной пожилой женщины из-под завалов з

Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, находящаяся в братской стране в связи с землетрясением, во время поисково-спасательных операций в городе Кахраманмараше, извлекла тело еще одной пожилой женщины из-под завалов здания.

По сообщению командированного в Турцию сотрудника Report, в настоящее время поисково-спасательные операции продолжаются.

Отметим, что до сих пор азербайджанские спасатели в результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории серьезно пострадавшего от землетрясения города Кахраманмараша, спасли из-под завалов 37 человек, 8 из которых дети, и извлекли 148 тел погибших.