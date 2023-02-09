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Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тело пожилой женщины

Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тело пожилой женщины Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, находящаяся в братской стране в связи с землетрясением, во время поисково-спасательных операций в городе Кахраманмараше, извлекла тело еще одной пожилой женщины из-под завалов з
В регионе
9 февраля 2023 г. 15:38
Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тело пожилой женщины

Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, находящаяся в братской стране в связи с землетрясением, во время поисково-спасательных операций в городе Кахраманмараше, извлекла тело еще одной пожилой женщины из-под завалов здания.

По сообщению командированного в Турцию сотрудника Report, в настоящее время поисково-спасательные операции продолжаются.

Отметим, что до сих пор азербайджанские спасатели в результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории серьезно пострадавшего от землетрясения города Кахраманмараша, спасли из-под завалов 37 человек, 8 из которых дети, и извлекли 148 тел погибших.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın xilasediciləri dağıntılar altından daha bir yaşlı qadının meyitini çıxarıb

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