О нас

Азербайджанские мугамы и народные песни будут звучать на турецком радио

Азербайджанские мугамы и народные песни будут звучать на турецком радио Азербайджанские мугамы и народные песни будут звучать на турецком радио TRT.
В регионе
29 декабря 2023 г. 16:03
Азербайджанские мугамы и народные песни будут звучать на турецком радио

Азербайджанские мугамы и народные песни будут звучать на турецком радио TRT.

Об этом сказала анкаринскому бюро Report автор проекта, азербайджанская тележурналистка Саида Омар.

По ее словам, мугамы и народные песни будут звучать на турецком радио TRT Türkü по воскресеньям в 23:30 по местному времени.

Она добавила, что проект был представлен руководству TRT и получил одобрение.

В передаче будет отведено место исполнению стихов азербайджанских поэтов, будут отмечаться исторические дни.

Передача под названием "Azərbaycan Rüzgarı" будет запущена с 7 января.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan muğamları və xalq mahnıları Türkiyə radiosunda səslənəcək

Другие новости из категории

В Грузии четыре фармкомпании оштрафованы на крупную сумму
В Грузии четыре фармкомпании оштрафованы на крупную сумму
29 декабря 2023 г. 15:34
В результате ракетных атак ВС РФ в Украине погибли 19 человек
В результате ракетных атак ВС РФ в Украине погибли 19 человек
29 декабря 2023 г. 15:20
В Турции задержали готовивших нападения на синагоги и церкви боевиков ИГ
В Турции задержали готовивших нападения на синагоги и церкви боевиков ИГ
29 декабря 2023 г. 13:24
В результате обстрелов Харькова один человек погиб, 11 пострадали
В результате обстрелов Харькова один человек погиб, 11 пострадали
29 декабря 2023 г. 12:28
В Иране казнили четырех человек по обвинению в сотрудничестве с Моссадом
В Иране казнили четырех человек по обвинению в сотрудничестве с "Моссадом"
29 декабря 2023 г. 10:46
Казахстан исключит Талибан из списка запрещенных в стране организаций
Казахстан исключит "Талибан" из списка запрещенных в стране организаций
29 декабря 2023 г. 09:09
Хроника Западного Азербайджана: Армяне принимают реальность возвращения азербайджанцев в Зангезур
Хроника Западного Азербайджана: Армяне принимают реальность возвращения азербайджанцев в Зангезур
29 декабря 2023 г. 02:31
В Грузии заявили, что страна будет готова к вхождению в состав ЕС к 2030 году
В Грузии заявили, что страна будет готова к вхождению в состав ЕС к 2030 году
29 декабря 2023 г. 00:56
Премьер Украины запросил срочную встречу с союзниками из-за неопределенности с бюджетом страны
Премьер Украины запросил срочную встречу с союзниками из-за неопределенности с бюджетом страны
28 декабря 2023 г. 22:47
Ермак и Сиярто обсудили организацию встречи между лидерами Украины и Венгрии
Ермак и Сиярто обсудили организацию встречи между лидерами Украины и Венгрии
28 декабря 2023 г. 19:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi