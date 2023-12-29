Азербайджанские мугамы и народные песни будут звучать на турецком радио TRT.
Об этом сказала анкаринскому бюро Report автор проекта, азербайджанская тележурналистка Саида Омар.
По ее словам, мугамы и народные песни будут звучать на турецком радио TRT Türkü по воскресеньям в 23:30 по местному времени.
Она добавила, что проект был представлен руководству TRT и получил одобрение.
В передаче будет отведено место исполнению стихов азербайджанских поэтов, будут отмечаться исторические дни.
Передача под названием "Azərbaycan Rüzgarı" будет запущена с 7 января.