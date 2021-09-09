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Азербайджанские ковры будут представлены в Москве

Азербайджанские ковры будут представлены в Москве 15 сентября состоится дискуссионная площадка «Экспорт азербайджанских ковров. Популяризация азербайджанских ковров и текстиля в России» в рамках специализированной международной выставки интерьерных тканей, домашнего текстиля и материалов для декорировани
В регионе
9 сентября 2021 г. 03:28
Азербайджанские ковры будут представлены в Москве

15 сентября состоится дискуссионная площадка «Экспорт азербайджанских ковров. Популяризация азербайджанских ковров и текстиля в России» в рамках специализированной международной выставки интерьерных тканей, домашнего текстиля и материалов для декорирования Heimtextil 2021.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие пройдёт по инициативе Торгового представительства Азербайджанской Республики в России при информационной поддержке Russian Business Guide.

Как сообщается, к дискуссии приглашены представители двух стран, производители ковровых изделий и текстиля, эксперты, дизайнеры, искусствоведы, объединения бизнеса, а также профессиональные объединения дизайнеров.

По словам организаторов, Heimtextil 2021 является активной и эффективной бизнес-платформой для ритейлеров, оптовых закупщиков и других игроков рынка B2B по поиску поставщиков со всеми мира.

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