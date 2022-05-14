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Азербайджанская община представлена ​​в женской организации "Грузинская мечта"

Азербайджанская община представлена ​​в женской организации "Грузинская мечта" Азербайджанская община также представлена ​​в Женской организации правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", где прошла учредительная конференция.
В регионе
14 мая 2022 г. 23:42
Азербайджанская община представлена ​​в женской организации Грузинская мечта

Азербайджанская община также представлена ​​в Женской организации правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", где прошла учредительная конференция.

Как передает местное бюро Report, собрание утвердило правление организации и председателей региональных организаций.

В состав совета также входит наша соотечественница Нигяр Оруджева, которая будет представлять в составе делегации азербайджанскую общину Грузии.

Решение о создании женской организации было принято Политсоветом "Грузинской мечты" 13 февраля этого года. Цель состоит в том, чтобы активизировать роль женщин в партии и в политическом процессе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı icma yeni yaradılan “Gürcü Arzusu” Qadınlar Təşkilatında təmsil olunub

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