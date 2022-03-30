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Азербайджанская молодежь Грузии требует бесплатного преподавания государственного языка в вузах

Азербайджанская молодежь Грузии требует бесплатного преподавания государственного языка в вузах Платформа "Салам", где представлена азербайджанская молодежь Грузии, запустила кампанию с хештегом Обучайте грузинскому языку бесплатно.
В регионе
30 марта 2022 г. 14:14
Азербайджанская молодежь Грузии требует бесплатного преподавания государственного языка в вузах

Платформа "Салам", где представлена азербайджанская молодежь Грузии, запустила кампанию с хештегом Обучайте грузинскому языку бесплатно.

Как сообщает грузинское бюро Report, в проводимой в социальных сетях кампании молодежь требует, чтобы годичный подготовительный курс по грузинскому языку в рамках предназначенной для нацменьшинств программы "1+4" преподавался бесплатно.

Молодежь считает несправедливым, что за подготовительный курс в государственных вузах приходится платить 2 250 лари (1 245 манатов).

По их словам, ни одна страна не должна взимать со своих граждан деньги за обучение на государственном языке: "Для достижения равенства граждан и межнациональной солидарности в Грузии очень важно знать государственный язык. Мы, как представители нацменьшинства, заявляем, что хотим свободно, качественно и бесплатно изучать грузинский язык".

В "Салам" считают, что программа, реализуемая с 2010 года, нуждается в реформировании и обновлении.

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