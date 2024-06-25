Азербайджанская компания AZCHEMCO готова наладить в Туркменистане производство жидких удобрений

Электронная газета Туркменистана "Nebit-Gaz" опубликовала статью с вицепредседателем азербайджанской компании AZCHEMCO Рифатом Султан-заде.

Электронная газета Туркменистана "Nebit-Gaz" опубликовала интервью с вице-председателем азербайджанской компании AZCHEMCO Рифатом Султан-заде.

Report представляет читателям данное интервью:

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- Компания AZCHEMCO располагает собственными технологиями в производстве жидких и комплексных водорастворимых удобрений и агрохимикатов. Нами накоплен достаточный опыт в этом направлении, которым мы готовы делиться.

Совместно с туркменскими партнерами мы способны наладить производство жидких удобрений в Туркменистане. Инвестируя в новое производство в братской стране, компания планирует выпускать жидкие азото- и серосодержащие удобрения на базе карбамида, серной кислоты и серы туркменского происхождения с целью дальнейшей реализацией в регионе.

- Чем ваша продукция может заинтересовать потенциальных партнеров и покупателей?

- Компания AZCHEMCO является соавтором азербайджанского стандарта "Удобрения – Жидкие". В рамках подготовки к СОР29 мы подписали Меморандум о сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Эти действия подразумевают нашу нацеленность на производство экологически чистых продуктов. Так, при производстве удобрений не используются какие-либо нитраты и соответственно отсутствует нитратный след в продуктах питания, выращенных на них. Кроме этого, у жидких удобрений есть целый ряд преимуществ:

Жидкие удобрения более привлекательны для сельского хозяйства из-за их легкой усвояемости и меньшем потреблении воды при использовании (в свете дефицита воды в регионе). Использование жидких азотных удобрений позволит снизить количество испарений закиси азота в атмосферу, вызывающей парниковый эффект и влияющей на глобальное потепление.

Мы должны учитывать тот факт, что сельское хозяйство занимает 8% от причин глобального изменения климата.

Повторюсь, принимая во внимание колоссальное количество природного газа в Туркменистане и объемы его добычи, компания AZCHEMCО готова предоставить собственную технологию для переработки попутно получаемой серы и преобразования ее в сырье для производства линейки жидких агрохимикатов.

- В плане глобальной экологической повестки, а также работы, проводимой в Туркменистане в этом направлении, какими видятся вам перспективы сотрудничества с туркменской стороной?

- Безусловно, перспективы нашего сотрудничества связаны не только с производственными задачами, но также с налаживанием научно-исследовательского взаимодействия между азербайджанскими и туркменскими компаниями и институтами в области привлечения инвестиций в разрешение климатических изменений.

В ноябре текущего года в Баку пройдет Конференция по изменению климата (СОР29). Президент COP29 Мухтар Бабаев активно работает над привлечением инвестиций в климатические изменения, подчеркивая важную роль банков развития и международных финансовых институтов в достижении климатических целей.

Принимая во внимание устойчивые цели Туркменистана, компания AZCHEMCO готова сотрудничать с Институтами Туркменистана для составления новых инициатив в рамках климатического финансирования.

Одновременно с этим нашей компанией запущен проект создания климатического фонда "A3 Climate Fund", который будет способствовать привлечению инвестиций в разрешение глобальных климатических проблем.

Хочу особо подчеркнуть приверженность Туркменистана и Азербайджана достижению "зеленого будущего", нацеленность наших уважаемых президентов - Ильхама Алиева и Сердара Бердымухамедова на решение задач противодействия климатическим изменениям.

Наши страны богаты ископаемым топливом. При этом вопросы энергетической безопасности рассматриваются на уровне вопросов национальной безопасности государств. И Азербайджан, и Туркменистан, продолжая инвестировать в производство ископаемого топлива, при этом остаются солидарными в вопросах, связанных с изменением климата.

Немаловажно, что наши народы связывают вековые исторические, духовные и культурные связи, роль которых особо важна сегодня в решении общих глобально значимых задач.

Пользуясь предоставленной возможностью, поздравляю туркменский народ с широко отмечаемым в Туркменистане и за пределами страны 300-летним юбилеем великого поэта Востока Махтумкули Фраги. Напомню прекрасные строки из его широко известного стихотворения "Будущее Туркмении":

Единой семьей живут племена,

Для тоя расстелена скатерть одна,

Высокая доля Отчизне дана,

И тает гранит пред войсками Туркмении.

Учредителем электронной газеты "Nebit-Gaz" является государственный концерн "Туркменгаз".

OOO AZCHEMCO генерирует идеи и проекты в сферах поддержки норм и стандартов в области безопасности пищевых продуктов в стране на основании международных требований, улучшения обеспечения безопасными и качественными продуктами питания, повышения безопасности и качества пищевых продуктов, конкурентоспособности и экспортного потенциала страны, производства удобрений и средств защиты растений, а также проведения информационно-просветительских мероприятий по их правильному использованию.