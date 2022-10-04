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Азербайджанская активистка в Иране переведена в тегеранскую тюрьму Эвин

Азербайджанская активистка в Иране переведена в тегеранскую тюрьму Эвин Азербайджанская активистка студенческого движения в Иране, студентка факультета журналистики Университета имени Алламе Табатабаи Малейка (Малика) Гарагезлю была арестована в городе Занган и переведена в тегеранскую тюрьму Эвин.
В регионе
4 октября 2022 г. 11:48
Азербайджанская активистка в Иране переведена в тегеранскую тюрьму Эвин

Азербайджанская активистка студенческого движения в Иране, студентка факультета журналистики Университета имени Алламе Табатабаи Малейка (Малика) Гарагезлю была арестована в городе Занган и переведена в тегеранскую тюрьму Эвин.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Gunaztv, соответствующей публикацией в социальных медиа поделился ее адвокат Мухаммедали Камфирузи.

По его словам, его подзащитная была задержана сотрудниками правоохранительных органов 1 октября.

Адвокат рассказал, что во время короткого разговора с матерью, М.Гарагезлю сообщила, что содержится в 209-м отделении тегеранской тюрьмы Эвин.

Отметим, что 22-летняя азербайджанская активистка в сентябре была приговорена Тегеранским революционным судом к 4 годам и 4 месяцам тюремного заключения, но ожидала окончательного решения о переводе в тюрьму. По решению суда, М.Гарагезлю по меньшей мере 3 года и 8 месяцев из назначенного ей срока проведет в тюрьме.

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Версия на английском языке Azerbaijani activist in Iran transferred to Tehran's Evin prison
Версия на азербайджанском языке İranda həbsdə olan azərbaycanlı fəal Tehranın Evin həbsxanasına köçürülüb

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