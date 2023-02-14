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Азербайджано-турецкие телеканалы проведут совместную трансляцию: кампания помощи "Турция – одно сердце"

Азербайджано-турецкие телеканалы проведут совместную трансляцию: кампания помощи "Турция – одно сердце" Вечером 15 февраля теле- и радиоканалы, действующие в Турции, Азербайджане и Северном Кипре, проведут совместную передачу под названием "Турция - одно сердце" в рамках акции помощи пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше.
В регионе
14 февраля 2023 г. 22:07
Азербайджано-турецкие телеканалы проведут совместную трансляцию: кампания помощи Турция – одно сердце

Вечером 15 февраля теле- и радиоканалы, действующие в Турции, Азербайджане и Северном Кипре, проведут совместную передачу под названием "Турция - одно сердце" в рамках акции помощи пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кампания помощи пострадавшим в провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман, Газиантеп, Адана, Османие, Малатья, Диярбакыр, Шанлыурфа и Килис будет транслироваться в прямом эфире.

Акция помощи начнется в 20:00 по местному времени, собранные средства будут перечислены на счет AFAD и Турецкого общества Красного Полумесяца.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə telekanalları yardım kampaniyası çərçivəsində ortaq yayım təşkil edəcək

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