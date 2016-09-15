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    Азербайджанке пересажена печень ее мужа-турка - ФОТО

    Из-за цирроза печени она потеряла первого ребенка во время беременности

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ 34-летняя азербайджанка Кёнуль Паксой выздоровела благодаря мужу, гражданину Турции 47-летнему Айдыну Паксою. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, Кёнуль Паксой пересажена печень ее мужа. 

    Азербайджанка 4 года назад из-за цирроза печени потеряла первого ребенка во время беременности. После рождения ребенка в прошлом году болезнь вновь прогрессировала. В результате трансплантации печени от мужа К.Паксой выздоровела.

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