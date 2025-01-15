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Азербайджанец назначен представителем Республики Дагестан в Баку

Азербайджанец назначен представителем Республики Дагестан в Баку Генерал-майор Росгвардии Алияр Абдуллаев назначен представителем Дагестана в Азербайджане.
В регионе
15 января 2025 г. 11:03
Азербайджанец назначен представителем Республики Дагестан в Баку

Генерал-майор Росгвардии Алияр Абдуллаев назначен представителем Республики Дагестан в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующий указ подписал глава Дагестана Сергей Меликов. Занимавший этот пост Марат Аскендеров освобожден от должности по собственному желанию.

В мае 2023 года Сергей Меликов преобразовал постоянное представительство Дагестана в г. Баку в отдельный орган власти.

Абдуллаев Алияр Танрыверди оглы, генерал-майор запаса.

Самая высокая должность в Росгвардии – заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по работе с личным составом (2016 - 2023 гг.).

Автор диссертации "Государственно-патриотическое воспитание военнослужащих внутренних войск МВД России" (2006 г.)

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Версия на английском языке Azerbaijani appointed as Dagestan's representative in Baku
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı Dağıstanın Bakıdakı nümayəndəsi təyin edilib

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