Азербайджанец назначен представителем Республики Дагестан в Баку

Генерал-майор Росгвардии Алияр Абдуллаев назначен представителем Республики Дагестан в Азербайджане.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Соответствующий указ подписал глава Дагестана Сергей Меликов. Занимавший этот пост Марат Аскендеров освобожден от должности по собственному желанию.
В мае 2023 года Сергей Меликов преобразовал постоянное представительство Дагестана в г. Баку в отдельный орган власти.
Абдуллаев Алияр Танрыверди оглы, генерал-майор запаса.
Самая высокая должность в Росгвардии – заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по работе с личным составом (2016 - 2023 гг.).
Автор диссертации "Государственно-патриотическое воспитание военнослужащих внутренних войск МВД России" (2006 г.)