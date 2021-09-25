Азербайджанец назначен директором Центра устойчивого развития МГИМО

Директором Центра устойчивого развития МГИМО назначен заведующий кафедрой международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО, торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев.

Директором Центра устойчивого развития МГИМО назначен заведующий кафедрой международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО, торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев.

Как сообщает российское бюро Report, приказ о создании МЦУР в МГИМО и назначении Р. Алиева директором подписал ректор вуза Анатолий Торкунов.

В МГИМО отметили, что создание МЦУР соответствует современным вызовам в сфере экологии, климатических изменений, устойчивого развития, внедрения и укрепления ESG-практик — неотъемлемой части современной международной политической и экономической повестки, государственных приоритетов, корпоративного управления.



МЦУР уже запустил новую магистерскую программу "Менеджмент устойчивого развития" совместно со Школой бизнеса и международных компетенций МГИМО.

14-15 октября в стенах вуза пройдёт первая Российская открытая международная конференция по устойчивому развитию и ESG-трансформации.