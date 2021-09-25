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Азербайджанец назначен директором Центра устойчивого развития МГИМО 

Азербайджанец назначен директором Центра устойчивого развития МГИМО  Директором Центра устойчивого развития МГИМО назначен заведующий кафедрой международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО, торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев.
В регионе
25 сентября 2021 г. 14:30

Директором Центра устойчивого развития МГИМО назначен заведующий кафедрой международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО, торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев.

Как сообщает российское бюро Report, приказ о создании МЦУР в МГИМО и назначении Р. Алиева директором подписал ректор вуза Анатолий Торкунов.

В МГИМО отметили, что создание МЦУР соответствует современным вызовам в сфере экологии, климатических изменений, устойчивого развития, внедрения и укрепления ESG-практик — неотъемлемой части современной международной политической и экономической повестки, государственных приоритетов, корпоративного управления.

МЦУР уже запустил новую магистерскую программу "Менеджмент устойчивого развития" совместно со Школой бизнеса и международных компетенций МГИМО.

14-15 октября в стенах вуза пройдёт первая Российская открытая международная конференция по устойчивому развитию и ESG-трансформации.

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Версия на английском языке Azerbaijani appointed head of MGIMO Sustainable Development Center

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