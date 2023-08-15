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Азербайджанцы, являющиеся гражданами Украины, получили ранения в результате ракетного обстрела

Азербайджанцы, являющиеся гражданами Украины, получили ранения в результате ракетного обстрела Несколько дней назад в результате интенсивного ракетного обстрела российской армией города Покровска Донецкой области Украины пострадали и азербайджанцы
В регионе
15 августа 2023 г. 09:33
Азербайджанцы, являющиеся гражданами Украины, получили ранения в результате ракетного обстрела

Несколько дней назад в результате интенсивного ракетного обстрела российской армией города Покровска Донецкой области Украины пострадали и азербайджанцы.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, это сотрудники Национальной полиции Украины в городе Покровске - старшие сержанты Нуриев Нурлан Интигам оглу и Нуриев Расим Фикрет оглу.

Полицейские, родом из города Лянкярана в Азербайджане, являются двоюродными братьями. При несении службы они были ранены во время ракетного обстрела Покровска. Состояние обоих - средней тяжести, они находятся на лечении в одной из больниц области.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna vətəndaşı olan azərbaycanlı polislər raket zərbəsi nəticəsində xəsarət alıblar - FOTO

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