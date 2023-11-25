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Азербайджанцы в Грузии заинтересованы в получении образования в АДА

Азербайджанцы в Грузии заинтересованы в получении образования в АДА В рамках визита в Грузию представители Университета АДА встретились с преподавателями, студентами и молодежью в расположенном на границе с Арменией Дманисском районе, где компактно проживают азербайджанцы.
В регионе
25 ноября 2023 г. 16:46
Азербайджанцы в Грузии заинтересованы в получении образования в АДА

В рамках визита в Грузию представители Университета АДА встретились с преподавателями, студентами и молодежью в расположенном на границе с Арменией Дманисском районе, где компактно проживают азербайджанцы.

Как сообщает грузинское бюро Report, делегация проинформировала их о встречах, которые они провели в Министерстве образования и науки Грузии, Тбилисском государственном и Тбилисском техническом университетах, а также в других регионах, где проживают азербайджанцы.

Представители АДА рассказали участникам встречи о факультетах университета, правилах приема студентов, учебных программах, условиях, созданных для наших соотечественников.

Было отмечено, что действующая в университете АДА стипендиальная программа поможет решить кадровые проблемы, которые могут возникнуть в азербайджаноязычных школах Грузии.

Присутствовавший на встречах ответственный сотрудник посольства Азербайджана в Грузии Рамель Латифов отметил, что преподаватели, студенты и старшеклассники Дманисийского района проявили большой интерес к обучению в университете АДА. По его словам, преподаватели и студенты желаю получить степень магистра в АДА.

Латифов подчеркнул, что после встреч несколько соотечественников уже обратились в посольство.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanlı soydaşlarımız ADA-da təhsil almaq arzusundadırlar

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