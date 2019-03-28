Азербайджанцы в Грузии провели акцию протеста

В Грузии в селе Гараджалар, расположенном в районе Телави, местные жители азербайджанцы провели акцию протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, жители протестовали против продажи пастбищных земель частным лицам.

Протестующие сообщили, что их единственным источником дохода является домашний скот, и альтернативных полей для пастбищ нет. По их словам, до президентских выборов сообщалось, что 16 гектаров пастбищных земель в Грузии будут переданы деревне Гараджалар, но позже эти участки были проданы частным лицам.

Несколько дней назад произошел конфликт между владельцем одной из пастбищных зон и жителями. По факту ведется расследование.

Заместитель губернатора Кахетинского района Иракли Шиошвили встретился с жителями. Он пообещал жителям урегулировать вопрос мирным путем после ознакомления с ситуацией.

Акция протеста продолжалась до вечерних часов. Участники сказали, что, если проблема не будет решена, они продолжат протесты.