О нас

Азербайджанцы стали лауреатами премии Правительства РФ 2022 года в области науки и техники

Азербайджанцы стали лауреатами премии Правительства РФ 2022 года в области науки и техники Распоряжением Правительства РФ №3179 присуждены премии 2022 года в области науки и техники многим коллективам и ученым.
В регионе
14 декабря 2022 г. 22:11
Азербайджанцы стали лауреатами премии Правительства РФ 2022 года в области науки и техники

Распоряжением Правительства РФ №3179 присуждены премии 2022 года в области науки и техники многим коллективам и ученым.

Как передает российское бюро Report со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации, среди награжденных есть и наши соотечественники.

Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ФГБНУ "Федеральный научно-инженерный Центр «ВИМ" Годжаев Захид Адыгезал оглы вместе с коллективом соавторов получил премию за разработку высокоэффективных колесных транспортно-технологических средств для ускоренного социально-экономического развития территорий Крайнего Севера РФ.

Кандидат экономических наук, Президент АО "Крокус Интернешнл" Агаларов Арас Искендер оглы был награжден за разработку и внедрение универсальной технологии оценки и контроля механической безопасности зданий и сооружений при развитии застроенных территорий с особыми природными и техногенными условиями.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlılar elm və texnologiya sahəsində 2022-ci il Rusiya Hökuməti Mükafatının laureatı olublar

Самое важное

Подписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
ФотоПодписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
14 декабря 2022 г. 15:32
Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом
Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом
14 декабря 2022 г. 15:03
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
14 декабря 2022 г. 11:03
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
14 декабря 2022 г. 10:25
К акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди подключаются все больше участников
К акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди подключаются все больше участников
14 декабря 2022 г. 10:08
Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ
Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ
13 декабря 2022 г. 16:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Азербайджанский омбудсмен осудила попытку российских миротворцев помешать акции на дороге Лачын-Шуша
Азербайджанский омбудсмен осудила попытку российских миротворцев помешать акции на дороге Лачын-Шуша
13 декабря 2022 г. 12:41
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
13 декабря 2022 г. 02:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi