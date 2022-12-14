Азербайджанцы стали лауреатами премии Правительства РФ 2022 года в области науки и техники

Распоряжением Правительства РФ №3179 присуждены премии 2022 года в области науки и техники многим коллективам и ученым.
Как передает российское бюро
Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ФГБНУ "Федеральный научно-инженерный Центр «ВИМ" Годжаев Захид Адыгезал оглы вместе с коллективом соавторов получил премию за разработку высокоэффективных колесных транспортно-технологических средств для ускоренного социально-экономического развития территорий Крайнего Севера РФ.
Кандидат экономических наук, Президент АО "Крокус Интернешнл" Агаларов Арас Искендер оглы был награжден за разработку и внедрение универсальной технологии оценки и контроля механической безопасности зданий и сооружений при развитии застроенных территорий с особыми природными и техногенными условиями.