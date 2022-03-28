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Азербайджанцы пройдут стажировку в государственных органах Грузии

Азербайджанцы пройдут стажировку в государственных органах Грузии В Грузии началась регистрация на программу стажировки в государственных структурах для студентов, получающих высшее образование по программе "1+4".
В регионе
28 марта 2022 г. 14:53
Азербайджанцы пройдут стажировку в государственных органах Грузии

В Грузии началась регистрация на программу стажировки в государственных структурах для студентов, получающих высшее образование по программе "1+4".

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.

Процесс продлится до 11 апреля. Вакансии размещены на сайте www.hr.gov.ge.

В стажировке смогут принять участие обучающиеся по программе студенты III и IV курсов вузов, магистры и выпускники.

С 2017 года по образовательной программе "1+4" представителям национальных меньшинств Грузии предоставляется возможность поступать в грузинские вузы, сдав экзамен по общим навыкам на родном языке: на азербайджанском, армянском, осетинском и абхазском. В случае получения проходного балла студенты в течение одного года обучаются госязыку в государственных вузах Грузии, далее, при получении обязательных баллов-кредитов они могут продолжить свое обучение на одном из факультетов в вузе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı gənclər Gürcüstanın dövlət orqanlarında təcrübə keçəcək

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