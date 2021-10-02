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Азербайджанцы Грузии проявляют активность на выборах

Азербайджанцы Грузии проявляют активность на выборах Избиратели Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, проявляют активность на выборах в органы местного самоуправления.
В регионе
2 октября 2021 г. 17:53
Азербайджанцы Грузии проявляют активность на выборах

Избиратели Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, проявляют активность на выборах в органы местного самоуправления.

Как сообщает грузинское бюро Report, процесс голосования проходит на 91 избирательном участке.

Участкам выданы бюллетени, напечатанные на азербайджанском языке. Общее число зарегистрированных избирателей в Марнеули составляет 100 086 человек.

В Марнеули самая напряженная борьба идет за пост мэра, на который претендуют три кандидата – Кянан Омаров от правящей партии "Грузинская мечта", Ахмед Имамгулиев от партии "Европейская Грузия" и Эльдар Мустафаев от оппозиционной партии "Единое национальное движение".

За выборами в округе следят местные и международные наблюдатели. Посол США в Грузии Келли Дегнан также побывала в Марнеули. Она наблюдала за ходом голосования на нескольких избирательных участках.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan azərbaycanlıları yerli seçkilərdə: "Marneulidə fəallıq müşahidə olunur"

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