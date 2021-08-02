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Азербайджанцы Грузии отказываются от окончаний фамилий на "ов" и "ев"

Азербайджанцы Грузии отказываются от окончаний фамилий на "ов" и "ев" В комитете парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам рассмотрено обращение инициативной группы, в которую входят проживающие в стране этнические азербайджанцы.
В регионе
2 августа 2021 г. 14:04
Азербайджанцы Грузии отказываются от окончаний фамилий на ов и ев

В комитете парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам рассмотрено обращение инициативной группы, в которую входят проживающие в стране этнические азербайджанцы.

Как передает грузинское бюро Report, информацию об этом распространила пресс-служба законодательного органа.

Члены инициативной группы - граждане Грузии азербайджанского происхождения в своем обращении отметили, что хотят восстановить свои подлинные, аутентичные фамилии, отказавшись от окончаний "ов", "ев" и других неаутентичных окончаний фамилий, и в связи с этим просят внести поправки в закон "О гражданских актах".

В связи с обращением будет подготовлено соответствующее законодательное предложение, проект будет представлен в парламент.

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Версия на английском языке Georgian Azerbaijanis refuse surname endings "ov" and "yev"
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan azərbaycanlıları “ov” və “yev” soyad sonluqlarından imtina edir

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