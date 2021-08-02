Азербайджанцы Грузии отказываются от окончаний фамилий на "ов" и "ев"

В комитете парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам рассмотрено обращение инициативной группы, в которую входят проживающие в стране этнические азербайджанцы.

В комитете парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам рассмотрено обращение инициативной группы, в которую входят проживающие в стране этнические азербайджанцы.

Как передает грузинское бюро Report, информацию об этом распространила пресс-служба законодательного органа.

Члены инициативной группы - граждане Грузии азербайджанского происхождения в своем обращении отметили, что хотят восстановить свои подлинные, аутентичные фамилии, отказавшись от окончаний "ов", "ев" и других неаутентичных окончаний фамилий, и в связи с этим просят внести поправки в закон "О гражданских актах".

В связи с обращением будет подготовлено соответствующее законодательное предложение, проект будет представлен в парламент.