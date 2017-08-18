Азербайджанцев среди пострадавших в результате взрыва в Батуми нет

Тбилиси. 18 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанцев среди пострадавших в результате сильного взрыва в столице Автономной Республики Аджария Грузии городе Батуми нет.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил генконсул Азербайджана в Батуми Рашад Исмаилов.

По его словам, генконсульство связалось с руководством города Батуми, региональной администрацией и представителями соответствующих организаций. Азербайджанцев среди пострадавших нет.

Отметим, что в результате произошедшего 16 августа взрыва в 4 расположенных поблизости домах возник пожар, нескольким домам нанесен материальный ущерб.

Кроме того, в результате взрыва пострадали несколько человек, есть также лица, получившие психологическую травму.