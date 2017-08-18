 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанцев среди пострадавших в результате взрыва в Батуми нет

    В четырех домах возник пожар

    Тбилиси. 18 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанцев среди пострадавших в результате сильного взрыва в столице Автономной Республики Аджария Грузии городе Батуми нет.

    Об этом грузинскому бюро Report сообщил генконсул Азербайджана в Батуми Рашад Исмаилов.

    По его словам, генконсульство связалось с руководством города Батуми, региональной администрацией и представителями соответствующих организаций. Азербайджанцев среди пострадавших нет.

    Отметим, что в результате произошедшего 16 августа взрыва в 4 расположенных поблизости домах возник пожар, нескольким домам нанесен материальный ущерб.

    Кроме того, в результате взрыва пострадали несколько человек, есть также лица, получившие психологическую травму.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi