Азербайджанца, незаконно жившего в Вологде, будут судить

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана, въехавший в Россию по чужим документам, будет привлечен к судебной ответственности, сообщает Report со ссылкой на издание Вологда-Регион.

Имя 23-летнего гражданина Азербайджана не раскрывается.

Выяснилось, что в 2013 году по решению вологодского городского суда молодой человек был выдворен из страны с запрещением въезда до 2018 года. В Азербайджане он взял паспорт брата и купил билет обратно в Россию. Приехал и стал дальше жить в Вологде.

Сейчас против него было возбуждено уголовное дело. Расследование уже завершилось, дело передано в суд для рассмотрения по существу.