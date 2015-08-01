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    Азербайджанца, незаконно жившего в Вологде, будут судить

    Чтобы вернуться в Вологду, житель Азербайджана выдал себя за своего брата

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана, въехавший в Россию по чужим документам, будет привлечен к судебной ответственности, сообщает Report со ссылкой на издание Вологда-Регион.

    Имя 23-летнего гражданина Азербайджана не раскрывается.

    Выяснилось, что в 2013 году по решению вологодского городского суда молодой человек был выдворен из страны с запрещением въезда до 2018 года. В Азербайджане он взял паспорт брата и купил билет обратно в Россию. Приехал и стал дальше жить в Вологде.

    Сейчас против него было возбуждено уголовное дело. Расследование уже завершилось, дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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