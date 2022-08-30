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Азербайджан занимает второе место среди экспортеров лекарств в Грузию

Азербайджан занимает второе место среди экспортеров лекарств в Грузию Азербайджан входит в тройку стран, в которые Грузия экспортирует лекарства.
В регионе
30 августа 2022 г. 07:31
Азербайджан занимает второе место среди экспортеров лекарств в Грузию

Азербайджан входит в тройку стран, в которые Грузия экспортирует лекарства.

Как передает Report, об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии.

Всего Грузия перепродала импортные лекарства в 26 стран, на первом месте из которых стоит Узбекистан, куда было продано лекарств на 28,79 млн долларов США. На втором месте Азербайджан — 10,103 млн долларов США, на третьем Армения — 2,286 млн долларов США.

Далее идут Кыргызстан — 1,571 млн долларов США, и Россия — 1,512 млн долларов США.

20% импортных лекарств в Грузии реэкспортируется в другие страны.

За семь месяцев текущего года в Грузию было импортировано лекарств на 234,207 млн долларов США, на реэкспорт пошли лекарства на 47,597 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstanın dərman ixracatçıları arasında ikinci yerdədir

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