Мишустин: Азербайджан внимательно следит за интеграционными процессами в Евразии

Азербайджан внимательно следит за интеграционными процессами на евразийском пространстве, это очень хорошо.

Азербайджан внимательно следит за интеграционными процессами на евразийском пространстве, это очень хорошо.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Азербайджана Али Асадовым в Чолпон-Ате.

"Очень здорово, что Азербайджан внимательно смотрит на интеграционные процессы, мы с уважением покажем всю палитру тех направлений, в которых мы работаем на интеграционном пространстве ЕАЭС", - сказал Мишустин. Он заметил, что его встреча с Асадовым впервые приурочена к заседанию Евразийского межправсовета.

Премьер Азербайджана в ответ поблагодарил председателя правительства РФ. "Завтра на заседании громогласно буду говорить об этом, личная вам благодарность, вы на протяжении долгого периода всегда прилагали максимум усилий, чтобы Азербайджан участвовал в этих заседаниях. Я вам искренне за это благодарен", - заключил Асадов