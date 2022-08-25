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Мишустин: Азербайджан внимательно следит за интеграционными процессами в Евразии

Мишустин: Азербайджан внимательно следит за интеграционными процессами в Евразии Азербайджан внимательно следит за интеграционными процессами на евразийском пространстве, это очень хорошо.
В регионе
25 августа 2022 г. 22:17
Мишустин: Азербайджан внимательно следит за интеграционными процессами в Евразии

Азербайджан внимательно следит за интеграционными процессами на евразийском пространстве, это очень хорошо.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Азербайджана Али Асадовым в Чолпон-Ате.

"Очень здорово, что Азербайджан внимательно смотрит на интеграционные процессы, мы с уважением покажем всю палитру тех направлений, в которых мы работаем на интеграционном пространстве ЕАЭС", - сказал Мишустин. Он заметил, что его встреча с Асадовым впервые приурочена к заседанию Евразийского межправсовета.

Премьер Азербайджана в ответ поблагодарил председателя правительства РФ. "Завтра на заседании громогласно буду говорить об этом, личная вам благодарность, вы на протяжении долгого периода всегда прилагали максимум усилий, чтобы Азербайджан участвовал в этих заседаниях. Я вам искренне за это благодарен", - заключил Асадов

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Версия на азербайджанском языке Mixail Mişustin: “Azərbaycan Avrasiya məkanında gedən inteqrasiya proseslərini diqqətlə izləyir”

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