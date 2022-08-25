Мишустин: Азербайджан внимательно следит за интеграционными процессами в Евразии

Азербайджан внимательно следит за интеграционными процессами на евразийском пространстве, это очень хорошо.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Азербайджана Али Асадовым в Чолпон-Ате.
"Очень здорово, что Азербайджан внимательно смотрит на интеграционные процессы, мы с уважением покажем всю палитру тех направлений, в которых мы работаем на интеграционном пространстве ЕАЭС", - сказал Мишустин. Он заметил, что его встреча с Асадовым впервые приурочена к заседанию Евразийского межправсовета.
Премьер Азербайджана в ответ поблагодарил председателя правительства РФ. "Завтра на заседании громогласно буду говорить об этом, личная вам благодарность, вы на протяжении долгого периода всегда прилагали максимум усилий, чтобы Азербайджан участвовал в этих заседаниях. Я вам искренне за это благодарен", - заключил Асадов