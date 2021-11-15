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Азербайджан установит пункты погранконтроля на дороге Кафан - Чакатен

Азербайджан установит пункты погранконтроля на дороге Кафан - Чакатен Азербайджан установит КПП на одной из дорог, перешедших под его контроль, на участке от областного центра Зангезура Кафана до поселка Чакатен.
В регионе
15 ноября 2021 г. 01:46
Азербайджан установит пункты погранконтроля на дороге Кафан - Чакатен

Азербайджан установит КПП на одной из дорог, перешедших под его контроль, на участке от областного центра Зангезура Кафана до поселка Чакатен.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Служба национальной безопасности Армении.

"15 ноября Азербайджан установит КПП на подконтрольном ей участке дороги Кафан - Чакатен для осуществления пограничного и таможенного контроля. Армянская сторона также установит пункты пограничного и таможенного контроля. Альтернативная дорога на этом участке будет готова до конца года", - говорится в сообщении.

Ранее Азербайджан установил пропускные пункты на другой дороге участка от Гориса до Кафана. Здесь уже действует альтернативный маршрут в обход азербайджанских постов.

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