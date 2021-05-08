Азербайджан совместно с Грузией разрабатывает туристические маршруты

Маршруты охватят не только Баку и Тбилиси, но и практически все регионы обеих стран

"Проект совместного туристического пакета, который охватит Грузию и Азербайджан, уже готов".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

По его словам, пакет предназначен для тех, кто готовится к поездке на Кавказ из третьих стран: "Иностранцы в рамках одной поездки получат возможность познакомиться с историей, культурой, традициями, природой и кухней как Грузии, так и Азербайджана".

Посол отметил, что между туристическими ведомствами двух стран разрабатываются новые туристические маршруты: "Маршруты охватят не только Баку и Тбилиси, но и практически все регионы обеих стран. На мой взгляд, это очень интересный проект. Уже достигнуты определенные результаты. Совместными усилиями ведется активная работа по повышению популярности наших стран среди туристов и продвижению совместного туристического пакета".