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Азербайджан совместно с Грузией разрабатывает туристические маршруты

Азербайджан совместно с Грузией разрабатывает туристические маршруты Маршруты охватят не только Баку и Тбилиси, но и практически все регионы обеих стран
В регионе
8 мая 2021 г. 12:42
Азербайджан совместно с Грузией разрабатывает туристические маршруты

"Проект совместного туристического пакета, который охватит Грузию и Азербайджан, уже готов".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

По его словам, пакет предназначен для тех, кто готовится к поездке на Кавказ из третьих стран: "Иностранцы в рамках одной поездки получат возможность познакомиться с историей, культурой, традициями, природой и кухней как Грузии, так и Азербайджана".

Посол отметил, что между туристическими ведомствами двух стран разрабатываются новые туристические маршруты: "Маршруты охватят не только Баку и Тбилиси, но и практически все регионы обеих стран. На мой взгляд, это очень интересный проект. Уже достигнуты определенные результаты. Совместными усилиями ведется активная работа по повышению популярности наших стран среди туристов и продвижению совместного туристического пакета".

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Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia develop joint tourist routes
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstanla birgə turizm marşrutları hazırlayır

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