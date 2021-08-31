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Азербайджан, Россия, Иран и Казахстан проведут учения на Каспии

Азербайджан, Россия, Иран и Казахстан проведут учения на Каспии Корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана проведут в начале сентября совместные военно-морские учения в Каспийском море, после завершения конкурса "Кубок моря".
В регионе
31 августа 2021 г. 12:02
Азербайджан, Россия, Иран и Казахстан проведут учения на Каспии

Корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана проведут в начале сентября совместные военно-морские учения в Каспийском море, после завершения конкурса "Кубок моря".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам глава российской делегации замкомандующего Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Екимов.

"Сразу после завершения "Кубка моря" у нас состоятся совместные учения, в которых примут участие боевые корабли Военно-морского флота России, ВМС Ирана, Казахстана и Азербайджана. В течение нескольких дней мы будем отрабатывать совместные действия здесь, в Каспийском море", - сказал Екимов, слова которого приводит пресс-центр Армейских международных игр.

В конкурсе "Кубок моря" АрМИ-2021, который впервые проходит в Иране, принимают участие малые ракетные и артиллерийские корабли Азербайджана, Казахстана, Ирана и России.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Rusiya, İran və Qazaxıstan Xəzərdə hərbi təlim keçirəcək
Версия на английском языке Azerbaijan, Russia, Iran & Kazakhstan to conduct drills in Caspian Sea

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