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Азербайджан призвал международные организации к закрытию Мецаморской АЭС

Азербайджан призвал международные организации к закрытию Мецаморской АЭС Сочетание устаревших технологий и местоположения ставит Мецамор в ряд самых опасных атомных станций в мире
В регионе
26 апреля 2021 г. 10:45
Азербайджан призвал международные организации к закрытию Мецаморской АЭС
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"Риски, связанные с Мецаморской АЭС в Армении, должны быть тщательно рассмотрены международным сообществом. Эта АЭС была построена в 1976-1980 годах по аналогичной технологии, применявшейся в Чернобыле, и расположена в сейсмически активной зоне. Сочетание устаревших технологий и местоположения ставит Мецамор в ряд самых опасных атомных станций в мире. Несмотря на постоянные предупреждения различных международных организаций о том, что объект "представляет опасность для всего региона", Армения продолжает эксплуатировать Мецаморскую АЭС после истечения срока ее эксплуатации".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с 35-летней годовщиной и Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.

"В 2020 году Европейский Союз еще раз призвал Армению закрыть АЭС, заявив, что атомная станция "не может быть модернизирована для полного соответствия международно признанным стандартам ядерной безопасности, и поэтому требует скорейшего закрытия и безопасного вывода из эксплуатации. Использование устаревших технологий и несоблюдение инструкций по технике безопасности во время эксплуатации Мецаморской АЭС создает серьезные экологические проблемы для всего региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана выражена дополнительная озабоченность в отношении надлежащей физической защиты завода в Мецаморе и его ядерных материалов в связи с неоднократными инцидентами с контрабандой ядерных материалов, таких как высокообогащенный уран:

"В этот памятный день мы призываем все соответствующие международные организации, институты гражданского общества, занимающиеся вопросами ядерной безопасности и окружающей среды, а также страны региона повысить осведомленность общественности о предотвращении потенциальной катастрофы и мобилизовать свои усилия по закрытию Мецаморской АЭС".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan "Metsamor" AES-in bağlanması üçün beynəlxalq təşkilatlara çağırış edib

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