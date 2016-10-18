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    Азербайджан приветствует возобновление проекта "Турецкий поток"

    Президент: Если есть какие-то проекты, которые осуществляют наши соседи и друзья, то мы этому только рады

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан приветствует возобновление российско-турецкого проекта "Турецкий поток".

    Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Sputnik президент Азербайджана Ильхам Алиев

    "Мы исходим из того, что если есть какие-то проекты, которые осуществляют наши соседи и друзья, в данном случае "Турецкий поток", то мы этому только рады, потому что это укрепляет взаимодействие сотрудничество, безопасность в регионе и позволяет странам более в полной мере обеспечивать свои экономические и энергетические интересы в регионе", — заявил президент Ильхам  Алиев в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

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